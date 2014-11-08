Silahlı 3 kişi yol kesti, darp etti, doktorun cipini yaktı

Yalova’da doktor olarak görev yapan Erdoğan Bektaş, Tunceli’nin Pertek ilçesinde bir arkadaşını ziyaret edip, Erzincan’a gitmek istediği sırada yolu silahlı 3 kişi tarafından kesildi. Bektaş’ı darp eden silahlı kişiler cipini de benzin dökerek yaktı.

Tunceli’nin Pertek ilçesindeki arkadaşını ziyaret eden Doktor Erdoğan Bektaş, Erzincan’a gitmek üzere lüks cipiyle yola çıktı. İddiaya göre saat 18.30 sıralarında Pertek–Tunceli karayolunun 6 kilometresinde Bektaş’ın yolu silahlı 3 kişi tarafından kesildi. Silahlı 3 kişi, Erdoğan Bektaş’ı dipçikle darp ettikten sonra cipine benzin döküp yaktı.

Ferit Demir’in DHA’daki haberine göre, olaydan sonra 155 polis imdat hattını arayan Bektaş aracının silahlı kişilerce yakıldığını söyleyip yardım istedi. Ambulansla Pertek Devlet Hastanesi’ne götürülen ve vücudunda dipçik izleri bulunan Erdoğan Bektaş’ın tedavisi ayakta yapıldı.

Hastaneden çıkan Bektaş, olayla ilgili olarak jandarmaya gidip, "Pertek’te arkadaşımı ziyaret ettikten sonra Erzincan’da bazı yakınlarımı görmek için akşam saatlerinde yola çıktım. Tunceli üzerinden Erzincan’a gidecektim. Kendime ait olan cip ile yola çıktım. Pertek ilçesini terk ettikten 5-6 kilometre sonra virajda yavaşladığım sırada yola çıkan silahlı 3 kişi aracı durdurdu. Silahlı kişiler aracıma binip bir süre benimle yolda ilerlediler. Bana 'Ankara’dan gelen polis sen misin?' diye sordular. Ben doktor olduğumu ve Pertek’te bir arkadaşımı ziyaret etmeye geldiğimi söyledim. Doktor kimliğimi gösterince, beni araçtan indirip birkaç kez dipçikle vurup beni dövdüler. Daha sonra aracıma benzin dökerek yaktılar. Silahlı kişiler aracımı ateşe verdikten sonra kırsal alana doğru kaçtılar. Bende durumu hemen polise bildirdim" dediği öğrenildi.

Olaydan sonra jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Bölgeye sevk edilen insansız hava aracı ile kaçan silahlı kişilerin izi sürüldü.