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Yaşam

Silahlara veda, sanata merhaba!

Iraklı sanatçılar savaşın acısına dikkat çekmek için silahlardan heykel yapıyorlar.

16 Ocak 2009 02:00

Beş yılı aşkın bir süredir devam eden Amerikan işgali ile başlayan şiddet döngüsüne rağmen Iraklı sanatçılar, silahla koyun koyuna yaşayan bir milletin acısına parmak basmak için yine silahları konuşturuyor. Ancak bu defa mermiyle konuşmuyor silahlar... Sanatın gücüne sığınıp birer heykel olarak karşımıza çıkıyor.

Bağdat Güzel Sanatlar Üniversitesi Mezunları, silahlardan da güzel tasarımlar yapılabileceğini göstermek için bu yola başvurduklarını belirtiyor. Bunun aynı zamanda bir mesaj olduğunu da belirten öğrenciler, "Yok edici parçaları sanata dönüştürüyoruz" açıklamasında bulunuyor.

Irak, en militarist ülkelerinden biri olduğu için çalışmalarının materyallerini bulmakta sıkıntı yaşamayan sanatçılar, topladıkları silahlardan yusufçuk böceği veya balık heykeller yaparak bu öldürücü aleti böyle susturuyor.

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