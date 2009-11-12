'Silahla yaşamam bu ülkenin ayıbı'

Aldığı tehditler yüzünden bir yıl önce Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye kaçan Çelik, 5 yıldır silah taşıdığını anlattı.



Çelik, “Bu ülkede Ergenekon şüphelisi bile oldum. Silah ve korumayla yaşamak zorunda kalıyorsam bu benim değil, ülkemin ayıbıdır. Bir ara adım öyle yıprandı ki, Seray Sever’in çıkıp aşk yaşadığımızı iddia etmesi haberine bile ses çıkarmadım. Seray bütün bu olayları yaşadığım sırada ayrıldığım eşim Buket’e ‘Çelik ile evlenecektik’ demiş. İşte o zaman canımı çok yaktı” diye konuştu.



Seray Sever ise Çelik’in bu açıklamalarına “Çelik durup durup saçmalıyor. İstediği açıklamayı yapabilir. Çünkü akli dengesinin yerinde olmadığını düşünüyorum” şeklinde yanıt verdi.

