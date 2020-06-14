Silahla yaralayıp “Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum; hoşuma gitti, gittim vurdum" dedi

Karaman'da bir kişi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırı sonrası yakalanan zanlı "neden vurdun?" sorusuna "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Hoşuma gitti, gittim vurdum" dedi.

Karaman’ın Külhan Mahallesi'nde bulunan Tütüncüler Çarşı’sında gece saat 22.00 sıralarında V.T. isimli zablu aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen H.Ş.’nin (38), iş yerine geldi.

Burada çıkan tartışmanın ardından V.T., belinden çıkardığı tabanca ile H.Ş’ye bir el ateş ettikten sonra otomobiline binerek kaçtı. Göğsüne isabet eden tek kurşunla yaralanan H.Ş,’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan V.T., kısa sürede tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı sağlık raporu için özel bir hastaneye getirilirken gazetecilerin “Neden vurdun?” sorusuna “Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Hoşuma gitti, gittim vurdum. Görkem baba Allah’a emanet” dedi.

H.Ş.nin 2 ay önce de kimliği belirsiz kişi yada kişilerce evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından vurularak yaralandığı öğrenildi.