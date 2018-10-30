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Silahla vurulup, sulama kanalında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde pompalı tüfekle vurulup, düştüğü sulama kanalında mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarılıp, tedaviye alındı

30 Ekim 2018 19:16

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde pompalı tüfekle vurulup, düştüğü sulama kanalında mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarılıp, tedaviye alındı.
Nusaybin ilçesine bağlı Çağlar köyü mevkiinde pompalı tüfekle vurulan köpek, düştüğü sulama kanalında mahsur kaldı. Bacaklarından yaralanan köpeği fark eden köylüler, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla köpek, kanaldan çıkarıldı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi. Arka ayaklarını kullanamayan köpek, tedaviye alındı. 

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