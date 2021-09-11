Bursa’da kimliği belirsiz kişiler tarafından boynundan silahla vurulan yunus kıyıya vurdu.

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesinde bulunan sahilde meydana gelen olayda, sahilde dolaşan vatandaşlar kıyıda karaya vurmuş bir yunus balığı olduğunu fark etti.

Balığın yanına gittiklerinde ise hayvanın boynunda kurşun deliği olduğunu gördüler.

Silahla vurulduğu anlayınca duruma büyük tepki gösteren halk, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.