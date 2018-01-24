T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silahla şaka yaptı, canından oldu

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE(Sakarya), (DHA)-SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, 27 yaşındaki Mete Serhat Aslantürk, ailesine "Bakın dolu değil" diyerek yüzüne doğrultarak tetiğe çekince tüfeğin ateş almasıyla hayatını kaybetti

24 Ocak 2018 04:16

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE(Sakarya), (DHA)-SAKARYA\'nın Geyve ilçesinde, 27 yaşındaki Mete Serhat Aslantürk, ailesine \"Bakın dolu değil\" diyerek yüzüne doğrultarak tetiğe çekince tüfeğin ateş almasıyla hayatını kaybetti.
Olay akşam saatlerinde, Geyve Gazi Süleymanpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Mete Serhat Aslantürk, eşi, annesi, kardeşinin evde olduğu sırada duvarda asılı otomatik av tüfeğini alarak, ailesine şaka yapmaya çalıştı. Mete Serhat Aslantürk, ailesinin, \'Doludur bırak şaka yapmayı\' uyarılarına rağmen, \"Bakın dolu değil\" diyerek kısa namlulu dipçikli av tüfeğini yüzüne doğrultarak tetiğe bastı. Tüfeğin ateş alması sonucu başından vurulan Mete Serhat Aslantürk kanlar içinde yere yığıldı. Ailesi hemen 112 Acil\'den yardım istedi. Geyve Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mete Serhat Aslantürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mete Serhat Aslantürk’ün 3 yıl önce evlendiği eşinin hamile olduğu ve annesi, babası ile kardeşinin 3 gün önce oğullarını İstanbul\'dan ziyarete geldiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHASAKARYA GeyveMete Serhat AslantürkOlayGeyve Gazi Süleymanpaşa MahallesiTüfeğinAilesiAcilGeyve Devlet HastanesiMete Serhat AslantürkünCumhuriyet SavcılığıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24