Silahla şaka ölüm getirdi

İstanbul'da silahla şaka yaparken arkadaşını öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İstanbul Zeytinburnu'da 1 Haziran'da meydana gelen olayda B.K. ofisine ziyarete gelen arkadaşı Yiğit Avcu'yu vurdu.
Kalbinden vurulan Avcu olay yerinde hayatını kaybederken, B.K. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, Yiğit Avcu'nun kendisini ziyarete geldiği sırada çalışmadığını düşündüğü tabancasını çekmeceden alarak arkadaşına doğrulttuğu sırada ateş aldığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.