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Silahla paylaşım yapan Pakistanlı sınır dışı edilecek

21 Nisan 2022 12:10

Sosyal medya hesabından silahla paylaşım yapan Pakistan uyruklu S.K, gözaltına altına alındı. S.K'nın sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Pendik'te yaşayan Pakistan uyruklu S.K.'nın, geçtiğimiz salı günü sosyal medya hesabından silahla çektiği video kaydını paylaştığı öğrenildi. Polis soruşturmasında kimliği belirlenen S.K., evinde gözaltına alındı. Yapılan aramada bir av tüfeği, bir şarjör, 26 kartuş, bir hücum yeleği ele geçirildi. Hakkında 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılan S.K.'nın sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

 

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