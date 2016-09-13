Silahla ilgili yaşadığı hikâyesini anlatırken arkadaşını kafasından vurdu!

Zonguldak’ta bir kişi, silah ile ilgili yaşadığı bir hikâyeyi arkadaşına ‘uygulamalı’ olarak anlatırken, arkadaşını kafasından vurdu. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.

Habertürk’ün haberine göre olay, dün gece geç saatlerde Göbü Sahili'nde bir gazinoda meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için gazinoya giden İsmail D. isimli şahıs, aldığı alkolün etkisiyle elindeki silahla yaşadığı bir olayı arkadaşlarına uygulamalı olarak anlatmaya başladı.

Elindeki silahla 'Adamın kafasına silahı böyle dayadım' diyen İsmail D., yanında oturan arkadaşı Cemal E.'nin ensesine ruhsatsız tabancayı dayadı.

Sarhoş olan İsmail D.'nin elinin tetiğe değmesi sonucu silah ateş aldı ve Cemal E. ensesinden vuruldu. Ağır yaralanan Cemal E., olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Cemal E. yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.