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Dünya

Silahla fantezi yapmak isteyen kadın hayatını kaybetti

Namluda kurşunun unutulduğu ortaya çıktı

16 Kasım 2015 14:32

ABD'de 18 yaşındaki kadın, cinsel ilişki sırasında fantezi olsun diye partnerinden tabancasını kafasına dayamasını istedi, silah ateş aldı.

Cumhuriyet’in haberine göre,  Amerika'nın Florida eyaletinin Tampa şehrinde bir otelde, Christina Meagher (18) cinsel ilişki sırasında fantezi olsun diye partneri Tyrone Fields'dan (21) tabancasını kafasına dayamasını istedi. Bu fantezi genç kızı hayatından etti.

 

"Kanlar içinde kaldı"

 

Tyrone, polise verdiği ifadede 9 mm tabancasından şarjörü çıkardığını ama namluda bulunan kurşunu unuttuğunu, tetiğe bastığında kız arkadaşının kafasına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldığını söyledi.

 

"Birkaç gün önce tanıştık"

 

Hemen 911'i aradığını ve yaşadıkları kazayı telefonda onlara da anlattığını açıkladı. Tyrone ayrıca Christina ile oteldeki randevularından birkaç gün önce tanıştığını, otel odasını da 6 Kasım’da kiraladığını ifade etti.

 

30 bin dolar kefalet

 

Olaydan sonra tutuklanan Tyrone, Hillsborough County hapishanesine gönderildi. Silahla adam öldürme ve birinci derece cinayetle suçlanan genç adam hakkında 30.000 dolar kefalet bedeli belirlendi.

 

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