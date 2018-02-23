Silahla büfeyi soyan şüpheli yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilcesinde girdiği büfede, tabanca ile işyeri sahibini tehdit edip, 750 lira ile 60 paket sigara gasp eden Abuzer Y., yakalandı. Saygun anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çorlu\'da pazartesi gecesi bir tekel büfesine gelen yüzü kapalı Abuzer Y., tabancayla işyeri sahibini tehdit ederek, kasada bulunan 750 lira ve 60 paket sigara alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Abuzer Y. olduğunu saptadı.

Abuzer Y., Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi\'nde olayda kullandığı tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli Abuzer Y., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.



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