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Yaşam

Silahının üzerine oturan adam, yanlışlıkla cinsel organını vurdu

Jelks’in daha önce kokain kullanmaktan hüküm giydiği ve bu yüzden silah kullanmasının yasak olduğu ortaya çıktı

04 Temmuz 2017 13:24

ABD’nin Florida eyaletinde, 38 yaşındaki Cedrick Jelks, arabasında, üzerine oturduğu silahın ateşlenmesi sonucu kendisini cinsel organından vurdu.

Jelks olayın şokuyla sevgilisinin evine doğru koşup kendisini banyoya kapattı. Durumu fark eden kız arkadaşı tarafından hastaneye yetiştirilen talihsiz adam hemen ameliyata alındı. Durumu hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Silah bulundurmaktan yargılanacak

Yerel medyaya göre; polis, Jelks’in ameliyata alınmasının ardından olayın sebebini araştırmak için hastaneye geldi.

Polisin yaptığı araştırmanın ardından Jelks’in daha önce kokain kullanmaktan hüküm giydiği ve bu yüzden silah kullanmasının yasak olduğunu ortaya çıkardı.

Associated Press'e konuşan bölge şerifi; Cedric Jelks’in yargılanacağını ifade etti.

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