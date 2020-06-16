"Silahım olsa hakemi vururdum" diyen Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Sözlerimden pişman değilim

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, 2018-2019 sezonunda 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçından sonra "Silahım olsa hakemi vururdum" sözlerinden ötürü pişman olmadığını dile getirdi.

Hasan Kartal, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından "Allah'ın sopası yok, alacağımız vardı aldık" ifadelerinin ardından Instagram hesabında 1300 sarı-kırmızılı taraftarın küfür ettiğini söyledi ve "Geçtiğimiz sezon Rizespor-Galatasaray maçı sonrasındaki açıklamalarımdan dolayı pişman değilim. Yaşar Kemal Uğurlu bence iyi bir maç yönetti" diye konuştu.