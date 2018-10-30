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Silah ve uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye gözaltı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'da, polisin şüphe üzerine sürücülerini durdurduğu 2 otomobilde arama yapıldı

30 Ekim 2018 14:37

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'da, polisin şüphe üzerine sürücülerini durdurduğu 2 otomobilde arama yapıldı. Araçlarda 25 gram esrar ve 8 gram metamfetamin ile ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
İnegöl ilçesi Ahmet Türkel çevre yolunda devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine, 2 otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçlardaki H.A. ile Y.K. ve Ö.K.\'nin üzerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız 3 tabanca ele geçirdi. Otomobillerde de arama yapılırken, 25 gram esrar ve 8 gram metamfetamin bulundu. Polis ekipleri, H.A., Y.K. ve Ö.K.\'yi gözaltına aldı.

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