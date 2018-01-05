T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silah ve sopalarla bastıkları büfenin sahibini öldüresiye dövdüler

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, büfe işleten E

05 Ocak 2018 14:36

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Bismil ilçesinde, büfe işleten E.Y.\'nin (37) dükkanı, ellerinde sopa ve tabanca olan 11 kişi tarafından basıldı. Camları kırarak, büfeye giren 6 kişinin 1 dakika süren sopalı saldırısında E.Y.\'nin parmakları kırıldı, kafatasında çatlaklar oluştu. E.Y.\'yi borcunu ödemediği iddasıyla öldüresiye döven saldırganlar, olayın ardından kaçarken, büfedeki saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. 
Batman yolunda büfe işleten evli ve 1 çocuk babası E.Y., geçen çarşamba akşamı iş yerinde tek başına otururken, büfenin önüne 11 kişi gelen ve bazılarının yüzü maskeli olan 6 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Borç yüzünden iş yerini bastığı öğrenilen saldırganlar, camları sopalarla kırarak, girdikleri büfede E.Y.\'yi aralarına alıp, dövdü. Yere düşen E.Y.\'ye vurmaya devam eden saldırganlar, büfeye de sopalarla zarar verdi. Yaklaşık 1 dakika boyunca 6 kişinin sopalı, yumruklu ve tekmeli saldırısına uğrayan E.Y., iş yerindeki dar bir alana sığınarak, saldırıdan kurtulmaya çalıştı. Büfedeki saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
YARDIMA GELEN KOMŞUSUNU DA DÖVDÜLER
Büfenin dışındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dükkanın önüne 3 araç ile gelen saldırganların 11 kişi olduğu, 6 kişinin sopalarla büfeye girerken, dışarıda bekleyen 5 kişiden 2\'sinin ellerinde tabanca olduğu görüldü. Saldırı sırasında, E.Y.\'ye yardım etmek için büfeye yönelen bir komşusunun da saldırganlar tarafından dövüldüğü görüntülere yansıdı. Olayın ardından saldırganların aynı araçlarla bölgeden uzaklaştıkları yine güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 
Saldırıda parmakları kırılan ve kafatasında çatlaklar oluşan E.Y.\'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildiği belirtildi. ​Saldırının ardından kaçan ve güvenlik güçleri tarafından kimliği tespit edilen 11 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferit ASLANDİYARBAKIR DHADİYARBAKIR BismilCamlarıBorç yüzündenYereYaklaşıkBüfedekiYARDIMA GELEN KOMŞUSUNU DA DÖVDÜLER BüfeninSaldırıOlayınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24