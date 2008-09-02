Silah tüccarının İP'li avukatı Senem

Ergenekon terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen İşçi Partisi Genel Sekreteri Avukat Nusret Senem’in Polonyalı silah tüccarı şirketin avukatlığını yaptığı ve eski silahları almadığı için Türk Silahlı Kuvvetleri’ni dava ettiği ortaya çıktı. Senem’in bilgisayarında bulunan belgelere göre 110 milyon Dolar değerinde bin 500 adet keskin nişancı tüfeği, eski model oldukları için geri çeviren Milli Savunma Bakanlığı’nı Senem satıcı Rus Selco şirketi adına dava etmiş.



İşçi Partisi Genel Sekreteri Avukat Nusret Senem’in bilgisayarında çıkan belgenin 2003 yılında Milli Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği keskin nişancı tüfeği Kannas ihalesiyle ilgili olduğu belirlendi. Senem’in avukatlığını üstlendiği Selco Ltd. Şti. 2003 yılında 110 milyon değerinde bin 500 adet keskin nişancı tüfeği Kannas’ı Milli Savunma Bakanlığı’na teslim etti. Ancak bakanlık, sözleşmede son model olması gereken silahların 1996 yılında üretilen silahlar olduğu gerekçesiyle silahları kabul etmeyerek sözleşmeyi iptal etti.



SELCO’NUN KATILMASINI YASAKLADI



MİLLİ Savunma Bakanlığı, Selco firmasının 67 milyon dolarlık askeri malzeme yakıt tankı ve çekicisi ihalesini de çekicilerde kullanılan Rus çeliklerinin standart şaşi çeliği olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı Kuvvet Komutanlıkları, Askeri Birlik ve Kurumlar dahil ihalelere Selco’nun katılmasını yasakladı ve bu karar 29 Ocak 2003’te resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi.



MSB’Yİ DAVA ETTİLER



SELCO’nun tüm askeri ihalelelerden men edilmesi ve yaklaşık 180 milyon dolarlık aldığı işin de iptal edilmesi üzerine Polonya şirketinin Türk avukatları Nusret Senem ve Altan Balantekin devreye girdi. Senem ve avukat arkadaşı hem Selco’nun askeri ihalelere yeniden girmesine izin verilmesine itiraz etmek hem de şirketin kazandığı ihalenin haksız yere iptal edildiği gerekçesiyle Milli Savunma Bakanlığı aleyhine dava açtı.



Ergenekon operasyonun kapsamında gözaltına alınacağı gün Rusya’ya kaçtığı tespit edilen Şener Eruygur dönemi Jandarma İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün de Rusya’nın resmi silah firmasında danışman olduğu ortaya çıkmıştı. Rusya’nın savunma sanayiinde ihracat yapmakla yetkili tek firması Rosonboron Export’a danışmanlık yapan Ersöz’ün, silahtan tanksavar füzelere, helikopterden uçağa kadar Rus malı savunma sanayii ürünlerini başka ülkelere ihraç eden şirketin pek çok üretici firmaya da üretim yaptırdığı belirlenmişti.