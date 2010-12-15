Silah tasarısı geri tepti

T24 - Silah Yasa Tasarısı kıyameti kopardı. Komisyon Başkanı tepkiler üzerine değişiklik işareti verirken, CHP'li vekiller 'ruhsatları iade' kampanyasına hazırlanıyor



Kamuoyu ve medyadan gelen sert tepkiler üzerine yeni Silah Yasa Tasarısı'nda geri adım sinyali geldi. Alt Komisyon'dan gelen tasarının görüşüleceği İçişleri Komisyonu'nun Başkanı Ziyaeddin Akbulut, görüşmelerde yeni kısıtlamalar getirilebileceğini söyledi. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





Akbulut, hassasiyetlerin korunacağını belirterek, 'Tekrar bir kısıtlama tabii olacak. Neden olmasın? Mesela bu 5 silahı daha aşağı indirebiliriz. Belki yaş konusunu tekrar tartışıp yukarı çekebiliriz. Kamuoyundaki hassasiyeti gözetiriz. Kamuoyundaki hassasiyetleri dikkate alıyoruz. Biz kamuoyu için çalışıyoruz. Daha da hassas hale getirebiliriz' dedi.



Silah Yasa Tasarısı, kamuoyundan gelen tepkilerin ardından AKP'deki eleştirel sesleri de yükseltti. Yeni yasada, milletvekillerinin silah kullanımına da kimi sınırlamalar getirileceği belirtiliyor. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanvekili Feyzullah Kıyıklık, 'Milletvekillerine silah taşıma ve bulundurma konusunda kimi sınırlamalar veya değişiklikler yapılıyor' dedi. Tasarıyla beş silah alma hakkı verilmesini eleştiren AKP'li komisyon üyesi, Osman Coşkun, 'Vatandaşa 5 silah da fazla! Turşusunu mu kuracak' diye sordu. AKP'li Mehmet Çiçek de silah ruhsatı verilme hakkının daraltılmasını isteyerek, 'Düğünlerde, asker uğurlamalarında filan yerlerde olan olayların arkasındaki silahların büyük bir kısmının silah taşıma ruhsatı sahibi olan kişiler tarafından işlendiğini görüyoruz. Demek ki maksadına uygun kullanılmıyor' diye konuştu. Kimi AKP'li vekiller ise yeni tasarıya sonuna kadar destek verdi.





TARTIŞMA TWITTER'A SIÇRADI



Yaşasın sanal alemin silahsızlanma direnişi



Devlet Bakanı Egemen Bağış ile bazı AKP'li vekiller, Silah Yasa Tasarısı'yla ilgli görüşlerini Twitter'da dile getirdi. Bakan Bağış, 'TBMM gündeminde bekleyen onca AB yasası varken bu tasarının kanunlaşacağını sanmıyorum' dedi. AKP'li Mehmet Emin Ekmen, 'Silah edinimi ve taşınmasının kolaylaştırılmasına da karşıyım' yazdı. Ekmen, daha sonra 'Twitter aleminin şanlı silahsızlanma direnişini selamlıyorum' mesajını iletti. AKP'li Aşkın Asan, 'Bir yasa teklifinin alt komisyonda tartışılması hemen de teklif edildiği gibi yasalaşacağı anlamına gelmez. Komisyonda yeniden ele alınır ve tüm milletvkeillerinin görüşüne sunulur' diye yazdı.





AKP'Lİ VEKİLLER YASTIK ALTINDA SAKLIYOR



TBMM İçişleri Komisyonu'nun AKP'li üyeleri, sahip oldukları silahları taşımadıklarını, 'yastık altında' bulundurduklarını söyledi.



Mehmet Çiçek (AKP Yozgat): 'Bir tane var, hiç taşımadım, vekillik bittikten sonra iade edeceğim.'

Osman Coşkun (AKP, Yozgat): 'Silahım var, bir tane yeterli. Zaten ruhsat masrafı yüksek'.



Hasan Altan (AKP, Kastamonu): İki silahım var. Ama taşımıyorum. 20 yıldır evde yastığımızın altında tutuyoruz. Belediye başkanlığım döneminde aldığım silahlar bunlar. Silah taşımıyorum, çünkü halkımız silahımız



Feyzullah Kıyıklık (AKP, İstanbul): 'Ta, belediye başkanlığım döneminden aldığım bir silahım var, ama taşıma ihtiyacını duymuyorum. Bugüne kadar ne taşıma, ne kullanma ihtiyacı hissettim.'



Ali Küçükaydın (AKP, Adana): 'İki silahım var. Mülki idaredeyken şahsıma verildi. Bir de benim aldığım silah var. Ancak merakı olduğum için aldığım silah yok. Zaten

kullanmıyorum.'





GÜNEYDOĞULU AŞİRETLER DE TEPKİLİ



Caydırıcı ama tehlikeli



Pompalıtüfek kullanma yaşını 18'e indiren tasarıya bir tepki de aşiretlerden geldi. Töre kurallarının ağır bastığı Şanlıurfa'da aşiretlerin ileri gelenleri gençlere silah verilmesinin doğru olmadığı görüşünde. İzol Aşireti'nin Ağası, AKP Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'ün kardeşi Cihan İzol 'Biz gençlere her fırsatta kalem tutmalarını öğütlüyoruz. Atalarımızın söylediği 'at avrat silah' sözündeki son kelimeyi artık 'kalem' yapmak istiyoruz' dedi.



İzol Aşireti Ağası Cihan İzol 'Bizim istediğimiz şey gençlere kalem tutturmak. Silah yerine kalem tutsunlar. Silah merakı kötü birşey. Silah Güneydoğuda caydırıcı ama kullanmamak gerekiyor. Silah merakı malesef Türkiye genelinde de var' dedi.



Beni Yusuf Aşireti'nin ileri gelenlerinden Mahmut Sulak ise 'Yöremizde kan davaları halen bitmiş değildir. Bazen fıstık kabuğunu doldurmayan olaylardan bile kavgalar çıkıyor ve kan davasına dönüşüyor. Onun için 18 yaşındaki gençlere silah verilmesinin kanunlaşması çok yanlış olur. Gençler çok ateşlidir ve sonucunu düşünmeden hareket edebiliyorlar' dedi.





BİRLİKTE RUHSATLARI BIRAKALIM ÖNERİSİ



Komiyonun muhalif üyelerinden CHP'li Muhammed Rıza Yalçınkaya tüm vekillere bir çağrı yaptı. 'Örnek olmamız lazım. Vekil olduktan sonra silah ruhsatı veriliyor. Hep birlikte bu ruhsatları iade edelim. Böylece silahsızlanma mesajı verelim' diye konuştu. Alt komisyon çalışması sırasında, üye olarak yapılan değişikliklere sert muhalefet eden CHP'li Hulusi Güvel, kendisinin silahı olmadığını açıkladı. MHP'li üye Bekir Aksoy da alt komisyondan geçen Silah Kanun Tasarısı'nın üst komisyonda aynen kabul edilmesinin söz konusu olamayacağını belirtti.





SÜSASD BAŞKANI İÇTEN: 2006'dan beri yasa üzerinde çalışılıyor



SÜSASD Başkanı Cuma İçten, AB uyum yasaları çerçevesinde TBMMM'den çıkacak olan 'Silah Kanun Taslağı' ile ilgili çalışmaların 2006 yılından bu yana yapıldığını belirtti. 'Kanun taslağı ise 2008 yılından beri gündemde' dedi. Türkiye'de 13 milyona yakın ruhsatsız silah bulunduğu tahmin edildiğini anlatan İçten, 'Bunlar pimi çekilmiş el bombası gibi toplum içinde dolaşıyor' diyerek tasarıyı savundu.





SALDIRI MAĞDURU BDP'Lİ AKIN BİRDAL: Tasarıyla gücü yeten yetene olacak



Tasarıya bir itiraz da BDP'li Akın Birdal'dan geldi. İnsan Hakları Derneği Başkanı iken, 25 Temmuz 2005'te Ankara'da kurşunların hedefi olan ve mucizevi şekilde kurtulan Birdal, tasarının kabulü durumunda Türkiye'nin tehlikeli bir sürece gireceğini söyledi. 'Zaten ülkede yeterice linç, şiddet kültürü hakim. Bu tasarı yasalaşırsa, toplumda gücü yeten yetene bir durum sözkonusu olacak. Türkiye'nin nereye gideceğini düşünebiliyor musunuz' dedi.







