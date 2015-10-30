Silah şirketi Heckler & Koch Alman hükümetine dava açtı



"Süddeutsche Zeitung", Kuzey Almanya Radyo Televizyonu (NDR) ve Batı Almanya Radyo Televizyonu'nun (WDR) ortak haberine göre Heckler & Koch, G36 otomatik piyade tüfeklerinin Suudi Arabistan'da üretimine izin almak için geçen yılın ortalarında başvuruda bulundu.

Bu konuda yetkili merci olan Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel'in Ekonomi Bakanlığından söz konusu dilekçeye o tarihten bu yana yanıt verilmedi.

Merkezi Baden-Württemberg eyaletindeki Oberndorf'ta bulunan Heckler & Koch, ihracata bağımlı bir şirket. Mali açıdan zor bir dönemden geçtiği ileri sürülen şirket, dünyanın dört bir yanında silahlı kuvvetler tarafından kullanılan otomatik piyade tüfeği, makineli tüfek ve tabanca üretiyor.

'Savunma ürünleri ihracatında daha sıkı bir politika izlenecek'

Dava dilekçesinin Frankfurt İdare Mahkemesi'ne sunulduğu, Eschborn'daki Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Dairesi'nin davalı olarak belirtildiği kaydedildi. Söz konusu kurum, Federal Ekonomi Bakanlığına bağlı.

Sosyal Demokratlar (SPD) ile Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinden oluşan mevcut koalisyon hükümetinin Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, hükümetin savunma ürünleri ihracatı konusunda daha sıkı bir politika izleyeceğini söylemişti.

Silah ihracatı eleştiriliyor

Artan silah ihracatı eleştirilere yol açıyor. Sol Parti'nin dış politika sözcüsü Jan van Aken, daha önceki bir açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Silah ihracatını tamamen kesecek olursak, istihdam alanlarının yarısı yok olur muhtemelen. Bu Almanya genelinde 40 bin iş yeri demek."

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu da "üçüncü ülkelere" yapılan savunma ürünleri ihracatının artışına tepki göstermişti.