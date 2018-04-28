T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silah seslerini duyup dışarı çıkan çoban, boynundan vurulup öldü

KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen  çoban,  silahlı kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti

28 Nisan 2018 02:28

KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'nin Keskin ilçesinde, Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen  çoban,  silahlı kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak Deniz V. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Keskin Ziraat Odası Başkanı Dursun B.\'ye (60) ait olduğu iddia edilen Bozkurt Mahallesi\'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Keskin Ziraat Odası Başkanı Dursun B.\'nin evine ateş edildiği sırada, evin yan tarafındaki mandırada bulunan Afganistan uyruklu çoban İslam R. (25), duyduğu sesler nedeniyle dışarıya çıkınca boynundan vuruldu. Ağır yaralanan İslam R.\'nin, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, Keskin İlçesi ve Kırıkkale\'de operasyon başlattı. Olayla ilgili olarak iş insanı Deniz V., Kırıkkale\'de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KIRIKKALE DHA KIRIKKALE KeskinAfganistanOlaylaDenizOlay Keskin Ziraat Odası Başkanı DursunMahallesiZiraat Odası Başkanı DursunKeskinKırıkkaleSoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24