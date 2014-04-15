Silah satışları Anayasa Mahkemesi'nde



Alman Anayasa Mahkemesi’nde Yeşiller Partisi’nden milletvekilleri Hans-Christian Ströbele, Claudia Roth ve Katja Keul’ün başvurusu üzerine açılan davada İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ifade verdi.

Mahkemede silah ihracatıyla ilgili hükümetin daha fazla bilgi vermesi gerektiği talebine yanıt veren Bakan de Maiziere, parlamentoya karşı taşıdıkları sorumluluğun bilincinde olduklarını ancak hassas bir konu olması nedeniyle silah ihracatıyla ilgili kamuoyundaki tartışmaların zamanlamasının önemli olduğunu kaydetti.

Koalisyon hükümetini oluşturan Hrıstiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokratlar, geçtiğimiz hafta bir öneri belgesi yayımlayarak, kamuoyunun onaylanmış silah anlaşmaları konusunda yılda iki kez bilgilendirilmesini ve her onaydan sonra Federal Meclis'e 14 gün içinde haber verilmesini kararlaştırmıştı. İçişleri Bakanı de Maiziere, Anayasa Mahkemesi'nde verdiği ifadede bu plana atıfta bulunarak, 'anayasal zorunluluk bulunmamasına rağmen bu ek bilgilendirmenin hükümet açısından siyasi anlamda zekice olduğunu' kaydetti.

İçişleri Bakanı, satışlarla ilgili önceden bilgi verilmesini ise doğru bulmadıklarını belirterek, “Çok açık söylüyorum: Bu tür bilgilerin en azından olumlu yönde nihai siyasî karar çıkmadan paylaşılmaması, sorumlu bir dış ve güvenlik politikasının gereğidir“ diye konuştu.

Yeşiller ısrarlı

Yeşiller Partisi’nin milletvekilleri, Suudi Arabistan’a 2011 yılında 200 Leopard tipi tank satılmasının planlandığı ile ilgili basında çıkan haberler konusunda hükümetin soru önergelerine yanıt vermediği suçlamasında bulunarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Ancak silah ticaretiyle ilgili daha önce bilgilendirilmelerini isteyen Yeşil milletvekili Ströbele, “Federal Parlamento bir tarih semineri değildir“ diye konuştu. Ströbele, özellikle de hassas silah satışları konusunda parlamentonun tartışma sürecine daha önce dahil edilmesi gerektiğini savundu.

SPD'den destek

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) de Yeşiller'in talebine sıcak bakıyor.

Parlamentonun silah satışları konusunda daha erken bir aşamada bilgilendirilebileceğini kaydeden Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, şirketlerden gelen taleplere ilişkin Federal Güvenlik Konseyi'nin verdiği kararların da kamuoyu ile paylaşılabileceğini dile getirdi.