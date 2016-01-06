Silah lobisi Obama'ya rest çekti



ABD Başkanı Barack Obama, kanlı baskınlarla gündeme gelen bireysel silahlanmanın sınırlandırılması amacıyla hazırlanan paketin ayrıntılarını dün kamuoyuna tanıttı.

Obama toplantıda ağladı

Silahlı saldırılarda hayatını kaybeden çocuklara ilişkin açıklama yaparken gözyaşlarını tutamayan Obama, Newtown kasabasındaki Sandy Hook ilkokulunda yaşanan silahlı saldırıda hayatlarını kaybeden birinci sınıf öğrencilerini hatırlattı. ABD Başkanı, "O çocuklar her aklıma geldiğinde kızıyorum" dedi. Paket, idari kararlar yoluyla mevcut yasaların uygulamasının güçlendirilmesini öngörüyor. Obama bunun için başkanlık yetkilerini kullanacak.

Obama'nın paketi neler içeriyor?

Silah yasasına ilişkin yeni düzenlemeler sabıka kaydı kontrolünün genişletilmesini ve yerel seviyede silah kontrolü uygulamasını içeriyor. Akıl sağlığı tedavileri ve silah satış yetkisi olmayan iş yerlerinin kapatılmasını içeren paket uyarınca Federal Polis (FBI) ve Alkol, Sigara, Silah ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) bünyesinde yeni birimler kurulacak.

Silah lobisi: Başkan yetkilerini aşıyor

ABD'deki en büyük silah lobisi olan Ulusal Silah Birliği (National Rifle Association - NRA), Obama'nın açıkladığı pakete tepki gösterdi. NRA sözcüsü Chris Cox, Obama yönetiminin girişimini yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Cox, "Anayasal hakkını kullanan, ruhsatıyla silah bulunduran kişilerin korkutulup hırpalanmasına izin vermeyeceğiz" dedi. ABD Başkanı'nın girişimle yetkilerini aştığı konusunda uyaran silah lobisi sözcüsü, "Amerikan halkının gerçeklerden uzak duygusal çıkışlara ihtiyacı yok" sözleriyle Obama'nın toplantıda ağlamasını da eleştirdi.

ABD'de silah sahibi olmak anayasal bir hak. ABD genelinde sivillerin elinde 300 milyon civarında ateşli silah bulunduğu tahmin ediliyor.