Silah kaçakçılığı operasyonu: 52 gözaltı

Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 5 il ve 10 ilçede 52 kişi silah kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.



Ağrı Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 gün önce başlatılan istihbarat çalışmaları neticesinde silah kaçakçılığı yapan bir örgüt tespit edildi. Bunun üzerine Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 il ve 10 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonlarda Ağrı merkez, Patnos, Eleşkirt, Tutak ve Hamur ilçeleri başta olmak üzere Van merkez, Çatak, Erciş, Hakkari, Çukurca, Bitlis, Ahlat, Adilcevaz ilçeleri ile Siirt merkez ve Pervari ilçelerinde toplam 52 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firarda olan 23 kişinin yakalanması için de operasyonların sürdürüldüğü bildirildi.



Yine bu operasyon kapsamında daha önceden yakalanan 5 kişinin cezaevinde bulunduğu belirtilen açıklamada, "yapılan çalışmalar neticesinde 20 adet değişik marka ve çapta tabanca, 1 adet av tüfeği, 20 adet şarjör, 39 adet fişek, 184 adet kalaşnikof mermisi, 31 adet G3 piyade tüfeği mermesi, 4 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet kamuflajlı hücum yeleği ele geçirildiği" belirtildi.

