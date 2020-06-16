Silah harcamalarında artış: Beş aylık harcama 2 milyar lirayı buldu

Güvenlik ve savunma amaçlı harcamalar yılın ilk beş ayında 2 milyar lirayı aştı. Bu yılın en yüksek harcaması 751 milyon lira ile mayıs ayında yapıldı. 333 milyon liralık mühimmat alındı.

Her dönem bütçeden büyük kaynak aktarılan güvenlik ve savunma amaçlı mal, malzeme ve hizmet alımı harcamaları, mayıs ayında bu yılın en yüksek rakamına ulaştı. BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, bir ayda güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımı harcaması 751 milyon lira oldu. “Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımı” için ocak ayında 99 milyon, şubatta 281 milyon, martta 564 milyon, nisanda 351 milyon TL harcama yapılmıştı. Bu tutar mayıs ayında 751,6 milyon liraya çıktı. Böylelikle beş ayda yapılan harcama, toplamda 2 milyar 48 milyon liraya ulaştı.

Bu ödenek kaleminden en yüksek harcama 333 milyon lira mühimmat alımına, 147 milyon lira ile de silah, araç, gereç ve savaş teçhizatı alımına yapıldı.