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Ekonomi
Deutsche Welle

Silah firması zan altında

Alman basınında, Heckler&Koch firmanın Meksika’ya yasadışı olarak binlerce G36 piyade tüfeği ihraç ettiği iddia edildi.

08 Mayıs 2015 14:05


Süddeutsche Zeitung ve NDR televizyonundaki haberlerde, Alman silah firmasının 2003-2011 yılları arasında Meksika'ya toplam 9 bin 472 adet G36 piyade tüfeği gönderdiği ileri sürüldü.

Heckler & Koch firmasının kriz bölgelerine pek çok kez yasadışı silah teslimatı yaptığından şüphe ediliyor.

Meksika'da Chiapas, Chihuahua, Guerrero ve Jalisco eyaletleri dışında silah ihracatına izin veriliyor. Ülkede polis yolsuzluğu şüphesi nedeniyle ihracata kısıtlamalar getiriliyor.

Köln'deki Gümrük Kriminal Dairesi'nin (ZKA) bir raporuna dayandırılan haberlerde, Heckler & Koch'un yasak bölgelere 4 bin 767 adet G36 piyade tüfeği gönderdiği iddia edildi.

Geçen yıl 43 öğrencinin polis tarafından kaçırılıp öldürüldüğünden şüphelenilen Guerrero'daki Iguala kasabasında da bu yasadışı silahların 36'sının bulunduğu kaydedildi.

ZKA'nın raporunda, firmanın “yasadışı ihracat yaptığı, bunu teşvik ettiği ya da en azından onayladığı” bilgisinin yer aldığı ifade ediliyor.

Raporda ayrıca firmanın beş eski yetkilisi ve çalışanlarının savaş silahlarının kontrolü ve dış ticaret yasasının ihlali konusunda sorgulanması tavsiye edildiği vurgulanıyor. Ayrıca firmanın bu ihracatlardan 3 milyon euro yasadışı kar elde ettiği kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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