-SİLAH DEPOSUNDA PATLAMA MOSKOVA (A.A) - 03.06.2011 - Rusya'da bir silah deposunda sabaha karşı yangın çıktığı ve yetkililerin yaklaşık 12 bin kişiyi tahliye etmek zorunda kaldığı bildirildi. Resmi kaynaklar, 10 bin ton silahın bulunduğu depoda yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini, yanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirten kaynaklar, ''herşeyin alevler içinde olduğunu''da kaydetti. Rusya'da silah deposu yangınları son dönemde sık sık görülüyor.