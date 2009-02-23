Silah dağıtan patron güvenlik kamerasında

Patron silah ve sopa dağıttı, adamları ateş etti. Adana'daki çatışmada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Adana’da 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı otel baskınında tüm çatışmanın lobide bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği, otel işletmecisinin de çalışanlarına silah ve sopa dağıtırken görüntülendiği ortaya çıktı. Bu kayıtlardan belirlenen 6 kişi Adliye'ye sevk edildi.



Abidinpaşa Caddesi'ndeki Santral Palas Oteli'nde, geçen cumartesi meydana gelen olayda, Alem Bar'ın işletmecisi 27 yaşındaki Kemal Ügü, daha önce işten çıkardığı 3 konsomatrisin çalıştığını öğrendiği Santral Palas Oteli'ne sabaha karşı baskın yaptı. Ügü, burada otel çalışanlarından birini dövdükten sonra ayrıldı. Olayı duyarak otele gelen işletmecisi 26 yaşındaki Ahmet Sezen de telefonla Kemal Ügü'yü arayıp, ``Gel buradayım, seni bekliyorum, görüşelim'' diye çağırdı. Ügü gelmeden önce üzerine ruhsatsız bir tabanca alan ve otel çalışanlarına tabanca ve sopa dağıtan Sezen, otel lobisinde beklemeye başladı. Otele bu kez adamlarıyla gelen Ügü, işletmeci ile lobide oturup konuşurken aniden saldırıya uğradı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, kayıtlarda başına aldığı sopa darbeleriyle yere düşen Kemal Ügü, belinden çıkardığı tabancası ile peş peşe 3 kişiyi vuruyor. Bu sırada Ahmet Sezen ise otelin girişine doğru kaçıyor. Kemal Ügü, 3 kişiyi vurduktan sonra kendiside otelin girişine doğru kaçmak isterken, Ahmet Sezen ile çatışmaya giriyor. Sezen, 3 yerinden kurşunla yaralanırken, Ügü'yü başından vuruyor. Görüntülerde çatışma sonrası yaralı olduğu halde otelin lobisine elindeki tabancayla tekrar giren Sezen'in, çalışanlarına tabancasını saklamaları için verdiği görülüyor.



Çatışmada başından yaralanan Kemal Ügü ve 48 yaşındaki Veysi Ulukan kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirirken, çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Sezen, 26 yaşındaki Halil Karabulut ve 22 yaşındaki Muhammet Karabulut'un ise tedavileri devam ediyor. Polis ekipleri, güvenlik kayıtlarını inceledikten sonra çatışmaya karıştığı iddia edilen Teyyar Bozkuş, Cihan Bozkuş, Şerif Akış'ı gözaltına alarak, gözetim altında tutulan ve isimleri açıklanmayan 3 konsomatris kadın ile birlikte adliyeye sevk etti.



