Silah arkadaşına veda

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde mayın patlaması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Gökhan Öz Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

Beytüşşebap ilçesinde mayın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Öz, memleketi Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan beldesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Öz'ün naaşı, Ulukışla Devlet Hastanesi'nden alınarak, ambulansla törenin yapılacağı belde meydanına getirildi. Türk bayrağı asılan ambulansın önüne şehidin fotoğrafı da konuldu.

Ambulansın tören alanına gelişi sırasında ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, terör örgütü aleyhine sloganlar attı.

Baba Recep Öz, oğlunun tabutu önüne konulan fotoğrafını öperek, ''Hakkını helal et oğlum, onları sevindirmemek için ağlamayacağım'' dedi.

Anne Dürdane Öz de tabuta sarılarak, ''Ben seni böyle mi göndermiştim? Sağ salim göndermiştim, böyle mi gelecektin?'' diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin kardeşi Özlem Öz'ün, ''Düğününü yapacaktık. Düğünün böyle mi olacaktı?'' şeklinde ağlaması, törene katılanları duygulandırdı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Öz'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.