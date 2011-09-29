-Silah alanların eğitimi düşük SAMSUN (A.A) - 29.09.2011 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nca, ''Ruhsatlı silah edinme amaçları''na yönelik yapılan ankette, silah ruhsatı almak ya da ruhsatını yenilemek isteyenlerin yüzde 95'inin erkek ve eğitim düzeylerinin ilköğretim seviyesinde olduğu belirlendi. Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turla, silah edinen ve edinmek isteyenlerin sosyal durumlarını ortaya koymak için bir anket çalışması yaptıklarını söyledi. ''Ruhsatlı silah edinme amaçları ne kadar gerçekçi'' adıyla 317 kişiyle görüşerek yaptıkları anketin, silah sahibi olmak isteyenlerin özellikle kırsal kesimde ve kentlerin kır kültürünü yansıtan bölgelerinde yaşayan, eğitim seviyesi düşük, ekonomik sıkıntı çeken kişiler olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Turla, anketle ilgili şu bilgileri verdi: ''Araştırmada 317 kişiye, gelir düzeyleri, nerede yaşadıkları, eğitim seviyeleri, neden silah almak istedikleri, medeni halleri, silahın çapı, fiyatı, gibi değişik sorular soruldu. Silah almak isteyenlerin çoğunluğu korunma amacıyla silah aldığını söyledi. Tarihsel süreç içinde saldırı ve savunma aracı olarak kullanılan ateşli silahların, halen birçok toplumda gücün önemli bir göstergesi sayıldığı bir gerçek. Yaşanan ekonomik krizlere rağmen Türkiye'de her yıl ortalama 19 bin adet tabanca satılmakta. Özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayanlarda, yaşam koşulları, meslek, güvenlik ya da sosyo kültürel değerlerin öne sürülmesiyle silaha olan ilgi ve buna paralel olarak gelişen silahlanma artışı dikkati çekmektedir. Ankat sonucuna göre, silah ruhsatı almak ya da ruhsatını yenilemek isteyenlerin yüzde 95'i erkek ve eğitim düzeyleri ilköğretim seviyesinde. Genellikle korunma amacıyla silah talep ediliyor. Ruhsat almak isteyenlerin yüzde 85'i kırsal kesimde yaşıyor.'' -Ailesini geçindiremiyor tabanca alıyor- Turla, silah ruhsatı alanların gelir düzeylerinin de değerlendirildiğini belirterek, ''Gelir düzeylerine baktığımızda 317 kişinin yüzde 81.2'si 600 TL'nin üstünde, yüzde 12'sinin 300-600 TL arasında ve 6. 8'inin 300 TL'nin altında aylık kazancının bulunduğunu belirledik. Yüzde 19'luk bir kısım asgari ücretin altında gelirle geçinmeye çalışıyor. Bu kişilerin yüzde 92'sinin evli ve çocuk sahibi olduğunu düşündüğümüzde insanların ailesini geçindirmekte zorlanmasına karşın tabanca almak için ciddi bir miktar para ayırmaktan çekinmediklerini görüyoruz'' diye konuştu. Turla, silahla yaralanma ve ölümleri içeren birçok çalışma içinde mağdurların da büyük oranda erkek olduğunun görüldüğünü, bu durumun kadın nüfusa oranla erkeklerin sosyal hayatta daha fazla yer alması ve toplumun sosyo kültürel değerleri içinde silahın erkeklik simgesi sayılması gibi nedenlerinin olduğunu da kaydetti.