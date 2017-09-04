T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sıla'dan yaza veda konseri

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- TÜRK pop müziğinin güçlü seslerinden Sıla, yaz konserlerinin sonuncusunu Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ndeki Jade Beach Clup'ta verdi

04 Eylül 2017 17:43

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- TÜRK pop müziğinin güçlü seslerinden Sıla, yaz konserlerinin sonuncusunu Aydın\'ın Kuşadası İlçesi\'ndeki Jade Beach Clup\'ta verdi.
Sıla, bayramda Jade Beach Clup\'ta sahne alarak yaz konserlerinin sonuncusunun gerçekleştirdi. Sıla konserine gelenler gerek araçlarıyla gerekse girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Konsere çevre il ve ilçelerden yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Hayranları Sıla\'ya sevgilisi Ahmet Kural\'ın nerede olduğunu sorduğunda, \"Ahmet uçaktan korktuğu için gelemedi\" yanıtını verdi. 1.5 saat sahnede kalan Sıla, sahnesiyle yeni imajı kısa saçlarıyla ve de muhteşem sesiyle hayranlarını büyüledi. Tüm şarkılar Sıla ve hayranları tarafından seslendirilirken bir yandan da canlı yayınlarla konsere gelemeyenlere dinletildi. Sıla, konser öncesinde ve sonrasında hayranlarının bayramını kutladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRKUŞADASI Aydın DHA TÜRKSılaAydın KuşadasıJade Beach ClupKonsereHayranları SılaAhmet KuralTümFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24