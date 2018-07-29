Sıla'dan kendisini izlemeye gelen hakemlere: Frikik verme gibi bir durum olursa...

Şarkıcı Sıla, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konseri izlemeye gelen dünyaca tanınmış Türk hakemler Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Mete Kalkavan’a espirili bir dille takıldı.

Sıla, kendisini ayakta alkışlayan hakemlere, "Frikik verme gibi bir durum olursa, ekrandan önce siz bakın istiyorum" dedi. Cuma günü gerçekleşen konserin 21. yüzyılın en uzun ay tutulmasına denk gelmesine de değinen Sıla, Kanlı Ay tutulması falan bizi bozamaz” diye konuştu.

Sıla’nın konserini izleyenler arasında Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ile Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Mete Kalkavan'ın bulunduğu 25 hakem de vardı.