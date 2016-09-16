Sıla'dan Davut Güloğlu hakkında suç duyurusu; iki yıla kadar hapsi isteniyor

Şarkıcı Sıla, Demokrasi ve Şehitler Mitingi'yle ilgili yaptığı “Kesinlikle darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım” açıklamasına sinirlenip kameralar karşısında kendisine küfür eden Davut Güloğlu'ndan şikâyetçi oldu. Sıla, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede Sıla'nın onur, şeref ve saygınlığına saldırdığı gerekçesiyle Güloğlu'nun üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Davut Güloğlu ne demişti ?

Beyaz Tv’de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programında Sıla hakkında konuşan şarkıcı Davut Güloğlu, İstanbul’da yapılan “Demokrasi ve Şehitler Mitingi” ile ilgili “Darbeye karşıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım” şeklinde ifadelerle fikrini açıklayan Sıla’ya S… olsun gitsin” şeklinde küfür etmişti.