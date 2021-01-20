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Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural yeniden yargılanacak

20 Ocak 2021 10:19

Eski sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası ertelenen oyuncu Ahmet Kural hakkındaki karar, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

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