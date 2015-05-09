Sıla ve Özcan Deniz'li o reklam dış basında: Sinir bozucu!

Şarkıcı Sıla ve Özcan Deniz’in birlikte kamera karşısına geçtiği ve düet yaptığı Coca Cola reklamının Hint yapımı bir filmdeki şarkıdan uyarlama olduğu ortaya çıkmasının ardından, reklam yabancı haber sitelerinde de yer aldı. ‘Why This Kolaveri Di’ şarkısından uyarlama yapılan klip yabancı siteler tarafından da "En az orijinali kadar sinir bozucu" bulunarak, eleştirildi.

'Unutulurken geri geldi'

Milliyet gazetesinden Umut Ünver'in haberine göre, ‘Why This Kolaveri Di’ şarkısının Coca Cola’nın reklamı için Türkçe olarak coverlandığını duyuran siteler, şarkının orjinalinin sinir bozucu olduğunu ve tam unutulmaya yüz tutmuşken yeniden geri çıktığını yazdı.

Yabancı sitelerde yapılan yorumlara göre Özcan Deniz ve Sıla’nın seslendirdiği şarkı en az orijinali kadar sinir bozucu olarak değerlendirildi.

Reklamdaki müziğin daha önce de birçok şarkı tarafından kullanılmasıyla da dikkat çekiyor. Şarkı Türkiye’den önce Azeri şarkıcı Rufet Nasosnu 2014’te ‘Yolaverdi’ adıyla da yorumlanmıştı. Reklamdaki senaryo, danslar ve çekim yerinin, Dhanush’un 2012 yılında vizyona giren sinema filmi ‘3 Moonu’da seslendirdiği ‘Why This Kolaveri Di‘ şarkısı ve görüntülerinden birebir uyarlanması sosyal medyada eleştirildi.

Türkiye’de de reklamı izleyen Özcan Deniz ve Sıla hayranları ikiliyi partner olarak birbirine yakıştırmayarak reklamla ilgili birçok eleştiride bulundu. Ayrıca Sıla önceki akşam gıda zehirlenmesi yaşadığı için hastaneye gitti. Kısa bir tedaviden sonra Sıla, taburcu oldu.

Tartışma konusu olan o reklam filmi için tıklayın.