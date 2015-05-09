T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sıla ve Özcan Deniz'li o reklam dış basında: Sinir bozucu!

Yayınlandığı günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan Coca Cola'nın yeni reklamı dünya medyasında da yankı buldu

09 Mayıs 2015 14:07

Şarkıcı Sıla ve Özcan Deniz’in birlikte kamera karşısına geçtiği ve düet yaptığı Coca Cola reklamının Hint yapımı bir filmdeki şarkıdan uyarlama olduğu ortaya çıkmasının ardından, reklam yabancı haber sitelerinde de yer aldı. ‘Why This Kolaveri Di’ şarkısından uyarlama yapılan klip yabancı siteler tarafından da "En az orijinali kadar sinir bozucu" bulunarak, eleştirildi.

 

'Unutulurken geri geldi'

 

Milliyet gazetesinden Umut Ünver'in haberine göre, ‘Why This Kolaveri Di’ şarkısının Coca Cola’nın reklamı için Türkçe olarak coverlandığını duyuran siteler, şarkının orjinalinin sinir bozucu olduğunu ve tam unutulmaya yüz tutmuşken yeniden geri çıktığını yazdı.

Yabancı sitelerde yapılan yorumlara göre Özcan Deniz ve Sıla’nın seslendirdiği şarkı en az orijinali kadar sinir bozucu olarak değerlendirildi.

Reklamdaki müziğin daha önce de birçok şarkı tarafından kullanılmasıyla da dikkat çekiyor. Şarkı Türkiye’den önce Azeri şarkıcı Rufet Nasosnu 2014’te ‘Yolaverdi’ adıyla da yorumlanmıştı. Reklamdaki senaryo, danslar ve çekim yerinin, Dhanush’un 2012 yılında vizyona giren sinema filmi ‘3 Moonu’da seslendirdiği ‘Why This Kolaveri Di‘ şarkısı ve görüntülerinden birebir uyarlanması sosyal medyada eleştirildi.
Türkiye’de de reklamı izleyen Özcan Deniz ve Sıla hayranları ikiliyi partner olarak birbirine yakıştırmayarak reklamla ilgili birçok eleştiride bulundu. Ayrıca Sıla önceki akşam gıda zehirlenmesi yaşadığı için hastaneye gitti. Kısa bir tedaviden sonra Sıla, taburcu oldu.

Tartışma konusu olan o reklam filmi için tıklayın.

ETİKETLER

reklamözcan denizsılacoca colaeleştirisinir bozucuorjinalihint filmi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24