"Sıla ve İlker Kaleli birlikteler" iddiası

Geçtiğimiz ocak ayında ünlü şef Hazer Amani ile tek celsede boşanan şarkıcı Sıla'nın İlker Kaleli'yle 1 aydan bu yana birlikte oldukları iddia edildi.



Posta gazetesinde yer alan habere göre; geçtiğimiz aylar kısa süre oyuncu Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşayan İlker Kaleli ile Sıla ile birlikte olmaya başladı. Bir aydır birlikte olan çiftin oldukça mutlu olduğu söyleniyor.

İlişki hakkında taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Tek celsede boşanmıştı

Geçen yıl ocak ayında nikah masasına oturan şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani çifti 18 Ocak 2021 tarihinde Bodrum'da boşanmıştı.



Adliyeye gelen Sıla ve Hazer Amani'nin boşanma davası 15 dakika sürmüştü. Duruşmaya arkadaşıyla gelen Sıla, boşandıklarını açıklarken tek başına gelen Hazer Amani, "Söyleyecek bir şey yok" diyerek uzaklaşmıştı.