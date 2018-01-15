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Sıla, sosyal medya beğenisiyle ayrıldığı Ahmet Kural'a göndermede mi bulundu?

Şarkıcı Sıla'nın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeni ilişkisini bitirdiği oyuncu Ahmet Kural'a göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı

15 Ocak 2018 22:12

Sürpriz bir şekilde başlayan aşkları evlilik yolunda ilerliyor dense de sadece birkaç ay süren şarkıcı Sıla ve oyuncu Ahmet Kural’ın geride bıraktığımız gün ayrıldıkları ortaya çıktı.

İkili konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, şarkıcı Sıla’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeni, eski sevgilisi Ahmet Kural’a bir gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

Sıla, ünlü yazar Charles Bukowski’nin; “Üzülme! Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki” sözünü beğendi.

Ayrılık, Sıla’nın Ahmet Kural’ı takipten çıkarak fotoğraflarını silmesiyle ortaya çıkmıştı.

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