Sıla, Sezen Aksu’yu solladı

Spotify, Dünya Kadınlar Günü'nde, dünyada ve Türkiye'de müzik endüstrisine damga vuran kadın sanatçıları açıkladı. Spotify verilerine göre dünyada en çok dinlenen kadın sanatçı Rihanna, Türkiye'de ise Sıla oldu. Sıla, Türk müziğinin efsane sanatçılarından Sezen Aksu'yu geride bıraktı.

Radikal’in haberine göre, Spotify’da kullanıcı verilerine göre dünyada en çok dinlenen kadın sanatçı Rihanna olurken, onu sırasıyla Ariana Grande ve Beyoncé takip etti. Sadece kadın kullanıcılar arasında en yüksek dinlenme oranına sahip isim ise Beyoncé oldu. Türkiye dinlenme rakamlarına bakıldığında listede öne çıkan isimler sırasıyla Sıla, Sezen Aksu, Gülşen, Demet Akalın ve Hande Yener oldu.



Dünyada en çok dinlenen 10 sanatçı



1. Rihanna

2. Ariana Grande

3. Beyoncé

4. Ellie Goulding

5. Katy Perry

6. Lana Del Rey

7. Sia

8. Adele

9. Selena Gomez

10. Meghan Trainor



Türkiye’de en çok dinlenen 10 kadın sanatçı



1. Sıla

2. Sezen Aksu

3. Gülşen

4. Demet Akalın

5. Hande Yener

6. Göksel

7. Sertap Erener

8. Nil Karaibrahimgil

9. Ajda Pekkan

10. Candan Erçetin