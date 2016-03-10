T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sıla, Sezen Aksu’yu solladı

Spotify, dünyada ve Türkiye'de müzik endüstrisine damga vuran kadın sanatçıları açıkladı

10 Mart 2016 19:46

Spotify, Dünya Kadınlar Günü'nde, dünyada ve Türkiye'de müzik endüstrisine damga vuran kadın sanatçıları açıkladı. Spotify verilerine göre dünyada en çok dinlenen kadın sanatçı Rihanna, Türkiye'de ise Sıla oldu. Sıla, Türk müziğinin efsane sanatçılarından Sezen Aksu'yu geride bıraktı.

Radikal’in haberine göre, Spotify’da kullanıcı verilerine göre dünyada en çok dinlenen kadın sanatçı Rihanna olurken, onu sırasıyla Ariana Grande ve Beyoncé takip etti. Sadece kadın kullanıcılar arasında en yüksek dinlenme oranına sahip isim ise Beyoncé oldu. Türkiye dinlenme rakamlarına bakıldığında listede öne çıkan isimler sırasıyla Sıla, Sezen Aksu, Gülşen, Demet Akalın ve Hande Yener oldu.
 

Dünyada en çok dinlenen 10 sanatçı
 

1. Rihanna

2. Ariana Grande

3. Beyoncé

4. Ellie Goulding

5. Katy Perry

6. Lana Del Rey

7. Sia

8. Adele

9. Selena Gomez

10. Meghan Trainor


 Türkiye’de en çok dinlenen 10 kadın sanatçı
 

1. Sıla

2. Sezen Aksu

3. Gülşen

4. Demet Akalın

5. Hande Yener

6. Göksel

7. Sertap Erener

8. Nil Karaibrahimgil

9. Ajda Pekkan

10. Candan Erçetin

ETİKETLER

sılasezen aksuspotify8 martkadınliseen çok dinlenenler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24