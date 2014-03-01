Sıla: Ses kayıtlarını dinledim, hayretler içindeyim, ben de açıklama istiyorum

Şarkıcı Sıla, yolsuzluk operasyonunun ardından yaşanan gelişmeleri takip ettiğini belirterek, iddialarla ilgili ortaya çıkan kaset ve tapeleri dinlediğini söyledi. Sıla, “Hayretler içindeyim, herkes gibi ben de hayret ediyorum. Herkes bu durumun ne kadar açıklamasını istiyorsa, ben de bir açıklamasını istiyorum” diye konuştu.

Yeni albümü “Yeni Ay” ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan şarkıcı Sıla, Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu’nun sorularını yanıtladı.

Cengiz Semercioğlu’nun, Hürriyet gazetesinin bugünkü (1 Mart 2014) nüshasında yayımlanan, “Sıla’nın vaziyetleri” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Ne diyorsun siyasetteki son gelişmelere?

- Umutla bekliyoruz. Hayatımızın her alanında çeşitli kısıtlamalar var.

Gezi’ye katılmıştın...

- Gezi olaylarıyla başlayan özgürlük arayışı var. Evet, Gezi’ye gittim, oradaydım. Çünkü özgürlüğün peşindeyiz hepimiz.

İnternet yasakları?

- Tabii ki özgürlüğümüzün hakkını sonuna kadar arayacağız.

Yerel seçimler?

- Seçimlerde en önemli şey, herkesin oyunu kullanması. Sonuçlarını da göreceğiz...

Yolsuzluk dosyaları?

- Hepimizin fazlaca dikkatini çekti. Takip ediyorum...

Kasetler, tape’ler?

- Hepsini dinledim, hepsini takip ediyorum.

Ne düşünüyorsun?

- Hayretler içindeyim, herkes gibi ben de hayret ediyorum. Herkes bu durumun ne kadar açıklamasını istiyorsa, ben de bir açıklamasını istiyorum.

Hiç telefonunun dinlendiğini düşündün mü?

- Sence artık telefonunun dinlendiğini düşünmeyen var mı? Telefon kesildiğinde bile “Acaba?” diyecek kadar paranoyak olduk. Ciddi şekilde bir kavanozun içindeyiz, üstelik biraz dar bir kavanoz bu...

İnşallah hiç olmaz da, senin tape’lerin çıksa nasıl bir Sıla konuşmasına tanık olurduk?

- Bütün gizli kapaklı iş projelerimiz ortalığa saçılırdı. Bizim konuşmalarımız ağırlıkla iş üzerine. Yapmayı düşündüğümüz ama hayata geçirmediğimiz işler patlardı bizde.