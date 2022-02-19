Sıla Şentürk'ün ailesi: Hüseyin Can Gökçek bütün aileyi tehdit etti

Giresun'da, 16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldüren ve dün tutuklanan Hüseyin Can Gökçek'in, olay öncesinde tüm aileyi tehdit ettiği ortaya çıktı. Sabah gazetesine konuşan Sıla'nın halası Hayriye Öztürk, zanlının Sıla'yı, anne Asiye, baba Bekir ve kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Sıla ondan uzaklaşmak ve tehditlerinden sakınmak için yurtta kalmaya karar vermişti. O katil, kızımızın ailesini telefonla arayarak tehdit ediyordu. Şikayetçi olduk ve o zaman tutuklandı" dedi.

"Sıla yaşadıklarını bize anlatmazdı"

Sonrasında 4-5 defa telefonda tehditlerin devam ettiğini belirten hala Şentürk, "Ona 'ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın' dedim. Sonrasında o katil gelip kızımın canını aldı. Sıla, sırlarıyla gitti. Yaşadıklarını bize anlatmayıp içine atardı. Yurtta kalmasını da kendi istemişti. Katil, belli ki kafasına koyduğu cinayeti işlemeye gelmiş. Dediğini de yaptı. Hepimiz perişan olduk. O katil ne kadar ceza alırsa alsın, içimizin yarası sönmeyecek. Cezaevinde de olsa nefes alacak. En ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

"Korktuğu için bize söylemedi"