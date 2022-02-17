16 yaşında öldürülen Sıla Şentürk'ün babası: Kızımız nişanlı değildi

Baba Bekir Şentürk, kızının kaybolmasından sonra geçen süreci anlattı. Kızının nişanlı olmadığını belirten Şentürk ayrıca, katil Hüseyin Can Gökçek'le ilgili olarak,"Bu kişiyi istemedik, şizofren olduğunu öğrendik'' ifadelerini kullandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olayla ilgili 21 yaşındaki katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.

Gökçek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildikten sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Çocuğu nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Nişanlandırılma nereden çıktı bilmiyorum"

Cumhuriyet'e konuşan Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk, nişanlanma konusu ile ilgili haberlerinin olmadığını ve böyle bir durumun hiçbir zaman gerçekleşmediğini belirtti. Çocuklarının sosyal medyadan tanıştığı bir kişi olduğunu öğrendikten sonra buna karşı çıktıklarını ancak bir süre sonra kısa bir tanışma yaşamak zorunda kaldıklarını ileten Şentürk, kızlarının nişanlı olmadığını belirtti.

''Kızımız bize açıkladı ama biz karşı çıktık. Nişanlandırılma nereden çıktı bilmiyorum. Biz şikayetçi olduk. Bir deli kuyuya bir taş atıyor, diğerleri de çıkarmaya çalışıyor. Bizim kızımız nişanlı değildi. Bu kişiyi istemedik, şizofren olduğunu öğrendik'' ifadelerini kullanan Şentürk, kızları kaybolduğunda kayıp ilanı verdiklerini belirtti.

Kızının evden gitmeden önce not bıraktığını söyleyen Şentürk, sözlerine şu şekilde son verdi:

"Bizi hep tehdit ediyordu"

''Kızım not bırakmış, evden çıkarken hiçbir şey söylememiş. Notun üzerinde de 'beni merak etmeyin, birkaç güne geleceğim' yazmış. Aslında bunu katilin kendisi yazdırdı diye düşünüyoruz. Bizi hep tehdit ediyordu zaten bu adam. Biz kızımıza ulaşmaya çalıştık ve orada olduğunu öğrendik. Zorunlu gitti belki de kızım."