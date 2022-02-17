16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce "Çocuğu nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Öztürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesine getirilen zanlı savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Gökçek'in tutuklanmasına karar verdi.

Gökçek’in savcılıktaki ifadesinde Sıla’nın şikâyetinden vazgeçmediği ve sosyal medya üzerinden başka biriyle yazıştığını gördüğünü iddia ederek, “Bu nedenle sinirlendim ve Giresun’a geldim. Konuşmak istedim. Ancak tartıştık. Sonra olayı gerçekleştirdim” dediği öğrenildi.

Aile Bakanlığı'nın açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dün Giresun'da Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk ile ilgili açıklama gelmişti. Konuyla ilgili tarihleriyle birlikte cinayete giden sürecin ayrıntıları açıklanan açıklamada, 21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki sürecin takip edildiği ve bakanlığın katil zanlısının en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacağı ifade edilmişti.

TIKLAYIN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sıla Şentürk açıklaması: Katil zanlısının en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacak

Sıla son yolculuğuna uğurlandı

Sıla Şentürk'ün cenazesi bugün toprağa verildi. Şentürk'ün cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Yalı Mahallesi Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine, Şentürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez, çeşitli siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Bozdağ'dan açıklama: İnsanlıktan nasibini almamış biri

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk'ün canavarca hisle öldürüldüğünü belirterek, sürecin yakın takipçisi olacağını bildirdi. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlıktan nasibini almamış biri, 16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf: AA

Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde "Medya Temsilcileri ile Göç Toplantısı"nda, yaptığı konuşmada sırasında 16 yaşındaki kız çocuğu Sıla Şentürk'ün öldürülmesine ilişkin olarak konuştu. Katil zanlısı Hüseyin Can G'nin yakalanmasına ilişkin, "Arkadaşlarımız başarılı şekilde, başka bir cep telefonu üzerinde olmasına rağmen faili yakaladı. Kolay bir iş değil bu. Başka birisinin cep telefonu üzerinden hemen tespit ettiler ve onu yakaladılar" bilgisini paylaşan Soylu, şunları kaydetti:

“Ne olursa olsun bu tip olay olduğu zaman kendi arkadaşlarımıza, karakoldaki arkadaşlarımıza 'barışma yetkisi' vermiyoruz. Aynı zamanda bütün aile içi şiddet, kadına şiddet, bu tip meselelerde de bir tek tembihatımız var, sakın kolluk olmadan bir araya gelmeyin.”

"Hepimizin çocuğu var, hepimiz böyle bir tabloyla karşılaştığımız zaman ciddi şekilde sarsılıyoruz. Biz bunlarla ilgili soruşturma açıyoruz” diyen Soylu, "İşin içerisinde biz olalım, olmayalım bu meseleleri bitirebilmek için bu olayların tamamını irdelemek, analiz etmek, nerede ne yapmak lazım geldiğini ortaya koymak zorundayız" ifadelerini kullandı.