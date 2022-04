Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sıla Şentürk açıklaması: Katil zanlısının en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dün Giresun'da Hüseyin Can Gökçek tarafından öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk ile ilgili açıklama geldi. Konuyla ilgili tarihleriyle birlikte cinayete giden sürecin ayrıntıları açıklandı. Öte yandan bugün 11.20 sıralarında emniyetteki işlemleri tamamlanan Can Gökçek adliyeye sevk edildi.

Açıklamada; Sıla Şentürk ile Can Gökçek'in bir WhatsApp grubunda tanıştığı, ilişkinin Şentürk ailesi tarafından onaylanmaması üzerine ailesi tarafından Sıla'nın şiddet gördüğü, ardından Can Gökçek ile kaçtığı belirtildi. Olayın üzerine Can Gökçek'in gözaltına alınarak Sıla Şentürk hakkında da acil koruma kararı alındığı ifade edildi. Aile ile çocuğun ortak istekleri doğrultusunda 12.04.2021 tarihinde Sıla Şentürk'ün hakkında danışmanlık tedbiri kararı alınarak ailesi yanına döndüğü; Can Gökçek'in ise açılan davada mahkemeye yüzde 50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz ettiği aktarıldı. Ailenin şikâyetini geri çekmemesi ancak Sıla Şentürk'ün şikâyetini geri çekmesi sonucu Can Göktürk'ün tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği ifade edildi. Bunun üzerine babanın kızı Sıla için kurum bakımına alınma talebinde bulunduğu aktarıldı. İlerleyen süreçte Sıla'nın yeniden Can Gökçek'ten şikâyetçi olduğu ve ailesi yanına döndüğü belirtildi.

"20 Ocak 2022 tarihinde danışmanlık tedbiri kapsamında yapılan en son görüşmede, çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmemiş ve bu yönde bir başvuruda bulunulmamıştır" denilen açıklamada, 21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki sürecin takip edildiği ve bakanlığın katil zanlısının en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacağı ifade edildi.

Davaya müdahil olacağını açıklayan Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Gelişen olaylar neticesinde kız çocuğu ve zanlı birlikte kaçmıştır"

"2020 yılında staj için kurulmuş WhatsApp grubunda tanışan S.Ş. ve H.C.G.’nin aralarında duygusal yakınlık gelişmiştir. 22.03.2021 tarihinde bu ilişkinin S.Ş.’nin ailesi tarafından onaylanmaması sebebiyle S.Ş. ailesi tarafından şiddete maruz kalmıştır. Gelişen olaylar neticesinde kız çocuğu ve zanlı birlikte kaçmıştır. Ailenin şikâyeti üzerine emniyet kontrol noktasında S.Ş. ve H.C.G. polis memurları tarafından yakalanmıştır.

25.03.2021 tarihinde kız çocuğu S.Ş. hakkında acil koruma kararı alınmış ve Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa yerleştirilmiştir. Bu süreçte H.C.G. de hakkında yapılan şikâyete istinaden tutuklanmıştır.

Yapılan incelemeler sonucunda ve aile ile çocuğun ortak istekleri doğrultusunda 12.04.2021 tarihinde kız çocuğu, hakkında danışmanlık tedbiri kararı alınarak ailesi yanına dönmüştür.

11.11.2021 tarihinde, S.Ş. hakkında devam eden istismar davasında aile H.C.G.'den şikâyetçi olmuş, kız çocuğu ise şikâyetinden vazgeçmiştir. Sanığın mahkemeye yüzde 50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz etmesi ve S.Ş.'nin şikâyetini geri çekmesi üzerine H.C.G. mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiştir. Bunun üzerine baba, S.Ş.'nin kurum bakımına alınmasını talep etmiştir.

16.11.2021 tarihinde savcılık kararı ile kız çocuğu S.Ş. hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınarak yeniden Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta korumaya alınmıştır.

İlerleyen süreçte S.Ş. yeniden H.C.G.'den şikâyetçi olmuş ve ailesi yanına dönmek istemiştir. Aile de çocukları S.Ş.'yi teslim alma talebinde bulunmuştur. 07.12.2021 tarihinde danışmanlık tedbiri kararının devam etmesi kaydıyla kız çocuğu ailesi yanına dönmüştür.

20.01.2022 tarihinde danışmanlık tedbiri kapsamında yapılan en son görüşmede, çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmemiş ve bu yönde bir başvuruda bulunulmamıştır.

16.02.2022 tarihinde yaşanan cinayetin ardından Bakanlığımız uzmanları, aile ile rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır.

21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır.”

