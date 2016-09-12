Sıla, sahneye çıkıyor

Yenikapı'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" için "Böyle bir şovun içerisinde bulunmayı düşünmüyorum" açıklamasını yaptıktan sonra konserleri iptal edilen Sıla, 1 Ekim’de İzmir’de sahne alacak.

Habertürk’ün haberine göre, başta İstanbul, Ankara, Bursa olmak üzere farklı illerde vereceği tüm konserleri iptal edilen Sıla, 3 Eylül'deki konserini beklerken Antik ' Tiyatro sürpriz bir kararla bakıma alınınca yine hayal kırıklığına uğramıştı. Ünlü şarkıcı 1 Ekim'de İzmir Fuarı Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleri ile buluşacak.