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Sıla, sahneye çıkıyor

Sıla, 1 Ekim’de İzmir’de sahne alacak

12 Eylül 2016 21:33

Yenikapı'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" için "Böyle bir şovun içerisinde bulunmayı düşünmüyorum" açıklamasını yaptıktan sonra konserleri iptal edilen Sıla, 1 Ekim’de İzmir’de sahne alacak.

Habertürk’ün haberine göre, başta İstanbul, Ankara, Bursa olmak üzere farklı illerde vereceği tüm konserleri iptal edilen Sıla, 3 Eylül'deki konserini beklerken Antik ' Tiyatro sürpriz bir kararla bakıma alınınca yine hayal kırıklığına uğramıştı. Ünlü şarkıcı 1 Ekim'de İzmir Fuarı Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleri ile buluşacak.

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