Sıla’nın eşi Hazer Amani 1 milyon lira yatırım yaptığı restoranını kapattı

Sıla’nın eşi Hazer Amani Koronavirüs salgını nedeniyle restoranını kapatmak zorunda kaldı.

MasterChef programıyla adını duyuran şef Hazer Amani, şarkıcı Sıla ile Ocak 2020’de nikah masasına oturmuştu.

2.Sayfa programında yer alan habere göre İstanbul’da sokak lezzetlerinin yer aldığı restoranları bulunan ünlü şef geçtiğimiz aylarda Bebek’te 1 milyon TL yatırım yapıp lüks bir mekan açmıştı.

Aylık 45 bin TL kira ödeyen Amani, salgın sonrası mekanını kapatma kararı aldı. Bugün kepenkleri indiren ünlü şefin moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.