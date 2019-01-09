Sıla-Kural davasına bakanlıktan müdahillik talebi

Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı, müzisyen Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural davasına müdahil olarak katılma talebiyle mahkemeye başvurdu. Dava ile ilgili hazırlanan iddianamede Kural'ın 5 yıla kadar hapsi istenmişti.

Habertürk'te yer alan habere göre, müzisyen Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla Gençoğlu’nun mağdur, oyuncu Ahmet Kural’ın sanık olduğu davaya müdahil olarak katılma talebiyle mahkemeye başvurdu.

Bakanlık avukatları davanın görüleceği 60 Asliye Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, “Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet eylemleri nedeniyle açılan kamu davalarına devlet adına mağdur veya müşteki olanların yanında davaya katılmak Bakanlığımızın görev, yetki ve sorumluluk alanındadır” denildi.

Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Sıla’yı darpla suçlanan oyuncu Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 7 Mart’ta görülecek.