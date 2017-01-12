Sıla 'Heybeden Şarkılar'la İstanbullularla buluşacak

Türk pop müziğinin en başarılı şarkı yazarı ve yorumcularından Sıla, dört gün sürecek "Heybeden Şarkılar" konserleri için İstanbullularla buluşmaya hazırlanıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, biletleri günler öncesinden tükenen konserlerinde müzikseverlerle buluşmaya devam eden Sıla; geçmişten bugüne heybesinde biriktirdiği, hem en sevilen hem de henüz konserlerinde seslendirmediği şarkılarıyla dinleyicilerle buluşacak.

Dokuz yıllık müzik kariyerinde yayınladığı altı stüdyo albümde yer alan şarkılardan yepyeni bir konser repertuvarı hazırlayan Sıla, 42 şarkıdan oluşacak “Heybeden Şarkılar” repertuvarında kendi müzik yolculuğuna da ışık tutacak. Sanatçı konserine, ilk solo albümü “Sıla”da yer alan şarkılardan bir seçki ile başlayacak ve tüm şarkılarını bugüne dek yayınladığı albümlerinin kronolojik sırasıyla seslendirecek. Dinleyiciler; bir yandan Sıla’nın dünden bugüne müzik yolculuğuna şahitlik ederken bir yandan da akustik bir müzik ziyafetiyle unutulmaz bir gece yaşayacak.