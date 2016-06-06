Sıla, kendisini taciz eden hayranı hakkında suç duyurusunda bulundu

Şarkıcı Sıla, Suadiye'de iki hafta önce yürüyüş yaparken kolundan tutarak konuşmaya çalışan hayranı M.N. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, şüpheli M.N.'nin "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Taciz" suçlarından hakkında dava açılması talep edildi.

Yürüyüş yaptığı sırada

DHA'nın haberine göre, Sıla'nın Avukatı Rezan Epözdemir savcılığa sunduğu dilekçesine göre olay şöyle oldu: Sıla 2 hafta önce Suadiye'de Fenerbahçe istikametine doğru müzik dinleyerek yürüyüş yapmaya başladı. Şüpheli M.N. de Sıla'nın arkasından koştu, Sıla'yı yakalayarak kolundan tuttu ve konuşmaya çalıştı. Telaşlanan ve korkuya kapılan Sıla, şüpheliye kim olduğunu sordu, konuşmak istemediğini ve kolunu bırakmasını söyledi. Ancak şüpheli M.N., Sıla'nın kolunu daha da sıktı. Kısa çekişme sonucunda Sıla kolunu kurtardı ve yürüyüşe devam etti. Ancak şüpheli M.N., Sıla'nın peşini bırakmadı. Arkasından gitti ve bir kez daha Sıla'nın kolundan tuttu. Şüpheli M.N., Sıla ile aralarında duygusal bir ilişki varmış gibi hesap sormaya çalıştı. Sıla, şüpheliyi tanımadığını ve kolunu bırakması gerektiğini bir kez daha söyledi. Çekişmenin ardından Sıla kolunu kurtardı ve hızlı hızlı yürüdü. Olayı gören Sıla'nın şoförü ile koruması da olay yerine geldi ve birlikte olay yerinden ayrıldı.

"Huzuru bozmak amacıyla hareket etti"

Şüphelinin, müvekkili Sıla'nın huzur ve sükununu bozmak amacıyla hareket ettiğini dilekçesinde belirten Avukat Epözdemir, olay ile ilgili Sıla'nın şoförünü ve korumasını tanık olarak dinlenmesini istedi.

"Sıla'yı takıntılı hale getirdi"

Şüpheli M.N.'nin, Sıla'yı takıntılı hale getirdiği, sosyal medya hesaplarından Sıla'nın fotoğraflarını paylaşarak yazılar yazdığı ifade edilen dilekçede, şüphelinin taciz amacıyla hareket ettiği öne sürüldü. Dilekçede "Şüphelinin, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve taciz suçunu işlediği aşikardır. Bu sebeple şüphelinin eylemine uyan suçlardan