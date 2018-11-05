Sıla Gençoğlu'nu darp eden Ahmet Kural'dan adliye önünde açıklama: Haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır

Eski sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle ifade veren oyuncu Ahmet Kural İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İifade verdikten sonra Adliye önünde açıklama yapan Kural, "Türk adaletine güveniyorum. Haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır" dedi.

Öte yandan Kural'ın açıklaması esnasında çevredekiler tarafından yuhlanarak protesto edildiği gözlemlendi.

Kural’ın adliyeye avukat girişinden girmesi vatandaş girişini kullanmaması, ayrıca üst aramasının yapılmaması da dikkati çekti.

Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'ın Adliye önündeki açıklaması şöyle:

"Sadece yargı mercilerine ifade vereceğimizi söyledik. Biz şu anda sayın savcıya ifademizi verdik. Müvekkilim ifadesinde olayda tüm ayrıntıları anlattı. İfadesinden açık bir şekilde anlaşılacak.

Sıla Hanımın avukatını İstanbul Barosu'na şikâyet edeceğim. Herhangi bir asılsız iddia nedeniyle uğrayacağı her türlü konuda her türlü kişi kurum hakkında yasal sürece başlayacağız."

Avukat Aydın'ın ardından konuşan Kural ise şunları kaydetti:

"Konuyla ilgili açıklamaları sadece resmi makamlara yapacağımı belirttim. İçeride ifademi verdim. Türk adaletine güveniyorum. Benim için yeni bir başlangıç. Böyle bir konuyla anıldığım için herkesten çok özür diliyorum. Yaşananlarda asılsız iftira yapanlara şunu söylüyorum: Haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır."

Ne olmuştu?

Sıla, eski sevgilisi Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikâyetçi olmuş, ardından her iki taraftan ardı ardına açıklamalar gelmişti. Savcılık Sıla'nın şoförü de dahil 3 kişinin ifadesine başvurmuş, öte yandan Ahmet Kural'ın komşusunun Whatsap konuşması da dosyaya girmişti.

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Sıla ifadesinde Kural'ın kendisini hem dövdüğünü hem de ölümle tehdit edildiğini belirtti. Sıla ifadesinde konuşmanın bir anda kavgaya dönüştüğünü belirtirken tekme tokat dayak yediğini ve hakaretlere uğradığını ifade etti.

Sıla darp olayında Kural'ın küllük kullanmadığını söyleyerek o iddiayı yalanladı. İfadede Kural'ın elinde küllük olduğu sırada Sıla'ya "git buradan seni öldürürüm" dediği de yar aldı.