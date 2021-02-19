Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kural için istenen ceza belli oldu

Oyuncu Ahmet Kural'ın eski sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Ahmet Kural’ın 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından bir yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.

Duruşma sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği gerekçesiyle İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılama soncunda, 'tehdit', 'hakaret' ve 'yaralama' suçlarından toplam bir yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Tarafların karara itiraz etmesinin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, kararı bozarak yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. Daire, 'hakaret' ve 'tehdit' suçları yönünden mevcut delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk olduğunu ve olay yerinde keşif yapılması gerektiğini gerekçe gösterdi.

Bozama kararının ardından bugün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya Sıla ve Ahmet Kural’ı avukatları temsil etti. Daha önceki yargılamada dinlenmeyen tanık Ezgi Sude Tala, yeniden yargılamanın ilk duruşmasında dinlendi.

"Ahmet Kural’ın ‘Seni öldüreceğim’ diyerek küfür ettiğini duydum"

Milliyet'te yer alan habere göre, olay akşamı arkadaşlarıyla evde oturduklarını söyleyen Tala, "Sabah 4-5 gibiydi. Sesler duymaya başladık. Hakaret ve küfürler duyduk" dedi. Hakimin, “Tam olarak ne duydunuz?” diye sorması üzerine tanık, “O..u ve seni öldürürüm diyordu. Sıla Hanım'ın ‘Ahmet yapma ne olur’ dediğini duydum” ifadelerini kullandı.

İstenen ceza belli oldu

Tanık ifadesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Ahmet Kural’ın 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından bir yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.