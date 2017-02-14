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Sıla Gençoğlu kaza geçirdi!

Sıla’nın içinde bulunduğu otomobil yan yattı

14 Şubat 2017 19:42

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, Düzce’de trafik kazası geçirdi. Sıla'nın gördüğü tedavi sonrası taburcu olduğu ve Ankara konseri için yola çıktığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, kaza öğle saatlerinde TEM yolunun Hendek mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İsmail Serkan Güney yönetimindeki 34 ZG 1593 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole uçtu. 

Cipte bulunan şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hande Kızıl ve Büşra Sarıkaya yaralandı, sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Sıla Gençoğlu, ambulansla Düzce'deki Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Hande Kızıl ve Büşra Sarıkaya Hendek'e götürüldü. 

Acil servisteki tedavisi ardından ortopedi servisine alınan Sıla Gençoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastaneden açıklama

Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Zengin, "Hayati tehlikesi yok. Kısa süre gözetim altında tedbir amaçlı tutacağız. Sonra taburcu olacak" dedi.

Menajeri o anları anlattı

Ünlü sanatçının menajeri Serkan Güney, Hürriyet’e yaptığı açıklamada durumlarının iyi olduğunu belirterek "Aracamız bir anda yoldan çıktı ve yan yattı. Kontrol amacıyla hastaneye gittik. Hepimiz iyiyiz ve şimdi de Ankara konseri için yola çıktık" dedi.

 

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